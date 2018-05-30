І до подій у світі. $ 2 мільйони на підготовку миротворців ООН виділить Канада. Про це заявила міністр закордонних справ країни Христя Фріланд. За її словами, гроші підуть на тренування "блакитних касок", необхідне для їхньої максимальної ефективності під час операцій.

Зокрема, забезпечення миру, врегулювання криз, захист цивільного населення та дотримання прав людини.