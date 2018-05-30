Канада виділить $2 мільйони на підготовку миротворців [ Редактировать ]
І до подій у світі. $ 2 мільйони на підготовку миротворців ООН виділить Канада. Про це заявила міністр закордонних справ країни Христя Фріланд. За її словами, гроші підуть на тренування "блакитних касок", необхідне для їхньої максимальної ефективності під час операцій.
Зокрема, забезпечення миру, врегулювання криз, захист цивільного населення та дотримання прав людини.
по теме
Миротворцы на Донбассе: Польша обратилась с просьбой в ООН
С таким заявлением Дуда выступил во время заседания Совбеза ООН.
Миротворцы на Донбассе помогут выполнению Минских соглашений - Волкер
За минувший год агрессия России принесла к большим жертвам на Донбассе
Убийство Бабченко: Климкин сделал заявление
Россия всегда считала убитого 29 мая в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко своим врагом.
Україна та Угорщина домовилися про переговори
Україна та Угорщина повернуться до переговорів стосовно "мовного конфлікту". Про це український міністр закордонних справ домовився зі своїм угорським колегою під час зустрічі у штаб-квартирі ООН.
Миротворці ООН мають запрацювати на Донбасі - президент Німеччини
Місія миротворців Організації об'єднаних націй має запрацювати на сході України вже цьогоріч. Про це під час зустрічі у Києві з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром заявив Президент України Петро Порошенко.