Разведка США заявила, что Северная Корея не собирается отказываться от ядерного оружия, но может открыть сеть ресторанов быстрого питания с гамбургерами как "жест доброй воли". Об этом сообщает NBC.

"По словам трех сотрудников национальной безопасности, в ЦРУ выяснили, что есть возможность того, что Ким Чен Ын откроет сеть бургерных в Пхеньяне как жест доброй воли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп является поклонником бургеров и во время своей президентской кампании в 2016 года заявил, что хотел бы провести встречу с Ким Чен Ыном "с гамбургером на столе переговоров".

Напомним, США отложили введение санкций против КНДР.