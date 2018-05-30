КНДР вместо денуклеаризации откроет для Трампа бургерную - разведка [ Редактировать ]
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Разведка США заявила, что Северная Корея не собирается отказываться от ядерного оружия, но может открыть сеть ресторанов быстрого питания с гамбургерами как "жест доброй воли". Об этом сообщает NBC.
"По словам трех сотрудников национальной безопасности, в ЦРУ выяснили, что есть возможность того, что Ким Чен Ын откроет сеть бургерных в Пхеньяне как жест доброй воли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент США Дональд Трамп является поклонником бургеров и во время своей президентской кампании в 2016 года заявил, что хотел бы провести встречу с Ким Чен Ыном "с гамбургером на столе переговоров".
Напомним, США отложили введение санкций против КНДР.
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