Грибок на стінах і гнила підлога. У селі Сокіл на Волині руйнується амбулаторія. Персонал щодня бореться з пліснявою. Проте жодні ремонти не допомагають. Чи є шанс урятувати медзаклад - дізнавалися наші кореспонденти.

З грибком на стінах та без підлоги. Це - амбулаторія у селі Сокіл на Волині. Тут лікують понад дві тисячі мешканців з чотирьох навколишніх сіл.

"Це кабінет здорової дитини. Тут ми приводимо діточок. Ну або ми ходимо, але куда їх приводити? Подивіться, яка підлога!!! Мамочки бояться".

Колись тут була лікарня, нині - сільська амбулаторія. Грибок на стінах з'явився понад рік тому і прогресує дуже швидко. Його обробляють, але пліснява повертається.

"Ми боїмося за своє здоров'я, але ми мусимо працювати якось. Стараємося, знімаєм. Приходим на роботу, все то знімаєм, все то обробляєм і починаєм працювати. І так кожен день", - каже Наталія Скляренко, молодша медична сестра.

Федір Романовський - двічі на рік має проходити процедури..... Ось у таких умовах. Але вибору, каже, - немає.

"Одне тільки хочу, щоб зберегти цю лікарню. А за мою пенсію я де маю, до Луцька їхати? Я й так рік збираю, щоб покапатися за цих півтори тисячі", - говорить Федір Романовський, житель села Сокіл.

Єдиний шанс врятувати медзаклад - перевести в інше приміщення. І таке навіть пригледіли - колишня аптека. Адже робити ремонт - немає жодного сенсу - вважають медики.

"Ніби обіцяють гроші. Тому що в цьому приміщенні вже не можна було існувати. Тому що навіть після ремонту в лютому місяці почали знову рости гриби. 60 тисяч пішло в нікуди. То які гроші туди вложувати?", - каже Валентина Ласкава, завідувач сокілської амбулаторії.

Офіційно - амбулаторія перебуває на балансі району і лише орендує у селі приміщення. Але лікарям вдалося переконати сільських чиновників, і ті врешті погодилися віддати їм цю колишню аптеку.

"Приміщення інше рішенням сесії їм виділене. Сьогодні-завтра вже буде підписаний договір про передачу їм того приміщення під амбулаторію. Моя думка, що приміщення треба було ремонтувати це, яке є на даний час", - коментує ситуацію Олег Бондарук, голова сільради села Сокіл

Переселити медустанову планують до кінця року. А поки що - і відвідувачам, і медикам доведеться миритися із тими умовами, які є.