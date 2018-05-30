Війна на Донбасі: за добу поранено чотирьох українських захисників [ Редактировать ]
І до подій на сході. 36 разів російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції минулої доби. Четверо українських захисників були поранені. Бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. На Горлівському напрямку - поблизу Зайцевого та Південного.
Не припиняються бої на Донецькому напрямку біля Авдіївки та Мар'їнки та на Маріупольському - в районі населеного пункту Широкине. За даними розвідки, трьох окупантів знищено і трьох поранено.
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