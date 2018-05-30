Негайно розслідувати убивство Аркадія Бабченка закликали Україну в ОБСЄ. Представник організації з питань свободи слова Арлем Дезір висловив співчуття рідним загиблого журналіста. А також - закликав якомога швидше притягти винних до відповідальності.

Заяви такого ж змісту опублікували у себе на "Твіттері" ООН та Комітет захисту журналістів. Знайти і покарати вбивць Аркадія закликали українську владу уряди низки європейських держав.