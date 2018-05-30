Вбивство журналіста Бабченко: в ОБСЄ закликали провести розслідування [ Редактировать ]
Негайно розслідувати убивство Аркадія Бабченка закликали Україну в ОБСЄ. Представник організації з питань свободи слова Арлем Дезір висловив співчуття рідним загиблого журналіста. А також - закликав якомога швидше притягти винних до відповідальності.
Заяви такого ж змісту опублікували у себе на "Твіттері" ООН та Комітет захисту журналістів. Знайти і покарати вбивць Аркадія закликали українську владу уряди низки європейських держав.
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