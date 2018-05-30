На Луганському напрямку зафіксовано зменшення ворожих провокацій [ Редактировать ]
На Луганському напрямку ворожих провокацій стало значно менше. Натомість кожен другий обстріл - мінометний. У Кримському українські позиції бойовики накривають вогнем одразу з трьох напрямів. Докладніше - Ігор Левенок.
"Вот это ДШК работает, это ЖШК".
Луганщина. "Нульові" українські позиції у районі селища Кримського. Останнім часом ця назва регулярно з'являється у фронтових зведеннях. Від початку операції об'єднаних сил російсько-окупаційні війська на тому боці заворушилися. Щоденні обстріли. Працює ворожа стрілецька зброя, міномети та артилерія.
"Тоесть, бывает, что бьют сначала по одним, а потом переключаются на следующих. Они бьют по участкам, тоесть не так, что бы в одну точку, а они бьют сразу по всем участкам", - розповідає Віталій, військовослужбовець Збройних сил України.
Роман порається на кухні. У польовому казані вариться гороховий суп. Роман каже, - дедалі частіше куховарити доводиться під свист ворожих куль та снарядів.
"Буквально пару днів назад вечерю токо начали готовить і воно свистіло так нормально, Бмп работало", - каже роман, військовослужбовець Збройних сил України.
"Відбувається певне загострення з боку російської сторони. Маємо обстріли із великих калібрів - це і стодвадцятй калібр і вісімдесят другий калібр, окрім того обстріли з Бмп і стрілкова зброя в нас щоденно", - каже анастасія Соколова, прес-офіцер механізованої бригади.
Окрім вогневих атак, окупанти вдаються ще й до психологічних. Нашим бійцям на телефон періодично надходять смс-повідомлення, в яких бойовики залякують українських солдатів.
"Смски то обстрел из "Градов", то еще что-то. То "готовьтесь, ми вас будем убивать". Ну такое...", - розповідає військовослужбовець збройних сил України с позивним "Ворон".
Та хлопці кажуть, - Смсками їх - не настрахати. Більшість солдатів тут - родом з Донбасу. Комусь пощастило - найманців вигнали з рідного міста. А Олександр четвертий рік б'ється з ворогом, і мріє звільнити батьківську хату в Донецьку.
"И я уверен, что ми в конце-концов закроем свои граници, освободим свои оккупированные города, наладиться жизнь и будет продолжаться и будет Украина цвести", каже олександр, військовослужбовець Збройних сил України.
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