У Дніпрі горіла лікарня імені Мечникова [ Редактировать ]
Цієї ночі у Дніпрі горіла лікарня імені Мечникова. Вогонь спалахнув в одній із палат на 7 поверсі хірургічного корпусу. На момент займання в ній нікого не було. Проте, чадним газом отруїлася одна з пацієнток, яка лежала у сусідній палаті. Зараз жінка у задовільному стані. З будівлі евакуювали майже сотню людей.
Поширитися полум'ю на інші палати завадили рятувальники. До осередку займання добиралися драбиною. Працювало близько 20 вогнеборців. Пожежа ущент знищила меблі в палаті. Її причини з'ясовують правоохоронці.
Нагадаю, що до лікарні Мечникова часто доправляють важкопоранених бійців із передової через наближеність шпиталю до лінії фронту та високий рівень тамтешніх лікарів.
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