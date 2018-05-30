ДТП у Будапешті: постраждалі українці повернулися додому [ Редактировать ]
38 постраждалих в аварії автобуса в Будапешті повернулися в Україну. Ще десятеро у важкому стані, лишаються в тамтешніх лікарнях. Проте, керівниця тургрупи, яка зараз у Львові, повідомила, що в Україну повернулися всі туристи.
Нагадаю, ДТП з українцями в угорській столиці сталася напередодні. Унаслідок аварії травмовані 48 людей. Двоповерховий автобус врізався в металеву конструкцію, що обмежує висоту транспорту. Туристи їхали з Шепетівки - Хмельницької області - у міжнародний аеропорт Ференца Ліста. П'ятдесятидворічного водія - узяли під варту. Попередньо відомо, що він був тверезим. Підозрюють, що аварію чоловік скоїв із необережності, оскільки не помітив попереджувальні знаки про обмеження висоти транспорту.
"Так, ті знаки стоять давно, далі є низький міст, то високі машини перед цим знаком мають з'їжджати направо", - каже Генріх Дворський, працівник заправки.
по теме
ДТП у Будапешті: постраждалі українці повернулися додому
38 постраждалих в аварії автобуса в Будапешті повернулися в Україну. Водія ж - узяли під варту. Нагадаю, ДТП з українцями в угорській столиці сталася напередодні.
Жуткое ДТП в Будапеште: ранены десятки украинцев (фото)
В 18-м районе венгерской столицы автобус, следовавший в аэропорт "Ферихедь", на скорости въехал в 3,65-метровый ограничитель высоты
Мовний конфлікт: Україна та Угорщина повернуться до перемовин
Український міністр закордонних справ напередодні також зустрівся зі своїм угорським колегою. Павло Клімкін та Петер Сіярто домовилися повернутися до переговорів стосовно "мовного конфлікту".
Україна та Угорщина домовилися про переговори
Україна та Угорщина повернуться до переговорів стосовно "мовного конфлікту". Про це український міністр закордонних справ домовився зі своїм угорським колегою під час зустрічі у штаб-квартирі ООН.
Закон об образовании: Венгрия готова пойти на уступки
Венгрия не заинтересована в споре и хочет окончательно найти решение ситуации, которая сложилась вокруг "языковой статьи" украинского закона "Об образовании".