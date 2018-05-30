38 постраждалих в аварії автобуса в Будапешті повернулися в Україну. Ще десятеро у важкому стані, лишаються в тамтешніх лікарнях. Проте, керівниця тургрупи, яка зараз у Львові, повідомила, що в Україну повернулися всі туристи.

Нагадаю, ДТП з українцями в угорській столиці сталася напередодні. Унаслідок аварії травмовані 48 людей. Двоповерховий автобус врізався в металеву конструкцію, що обмежує висоту транспорту. Туристи їхали з Шепетівки - Хмельницької області - у міжнародний аеропорт Ференца Ліста. П'ятдесятидворічного водія - узяли під варту. Попередньо відомо, що він був тверезим. Підозрюють, що аварію чоловік скоїв із необережності, оскільки не помітив попереджувальні знаки про обмеження висоти транспорту.

"Так, ті знаки стоять давно, далі є низький міст, то високі машини перед цим знаком мають з'їжджати направо", - каже Генріх Дворський, працівник заправки.