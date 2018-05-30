Мовний конфлікт: Україна та Угорщина повернуться до перемовин [ Редактировать ]
Український міністр закордонних справ напередодні також зустрівся зі своїм угорським колегою. Павло Клімкін та Петер Сіярто домовилися повернутися до переговорів стосовно "мовного конфлікту".
П'ятого червня освітяни з Києва та Будапешта проведуть консультації за участі представників української угорської громади. Шукатимуть спільного рішення, як виконати мовні статті закону "Про освіту" і водночас зняти суперечності, що останнім часом серйозно ускладнили відносини між двома країнами. Опісля зустрінуться міністри закордонних справ, освіти і представники угорської громади, щоб остаточно дійти згоди.
"Рішення полягає в тому, щоб прибрати дискримінацію, щоб вони володіли українською мовою, щоб викладання мови було покращене, щоб вони розуміли, в якій країні вони живуть. Але таким чином, щоб одночасно допомогти повністю зберегти їх самобутність" , - пояснив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.
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