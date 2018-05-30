Більше 80 тисяч політв'язнів може утримувати КНДР у своїх таборах. Такі дані оприлюднив Держдеп США - у доповіді про релігійну свободу у світі за 2017 рік.

У відомстві розповіли, що у Північній Кореї діє "гулагівська" система, а умови у виправних закладах жахливі. Багато ув'язнених страждають від тортур через свою релігійну приналежність. У Держдепі вважають, що це може бути однією з тем переговорів майбутньої зустрічі Дональда Трампа та Кім Чен Ина.