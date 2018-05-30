В Ейфелеву вежу поцілила блискавка (відео) [ Редактировать ]
У головний символ французької столиці - Ейфелеву вежу - влучила блискавка. Момент удару на відео зафіксував фотограф Бертран Кулік, а офіційний "Твіттер" туристичної принади - розмістив його у себе на сторінці. Розряд не завдав видимих пошкоджень "візитівці" Парижа. Після удару вежа світилася, як і раніше.
по теме
В Париже ливень затопил метро (видео)
В ночь на среду, 30 мая, сильный ливень в Париже затопил улицы и некоторые станции метро.
Париж прощається з оглядовим колесом
Париж прощається зі своїм символом. Знамените оглядове колесо традиційно зачиняють у травні, але цього разу - назавжди. Протягом останніх трьох днів покататися на ньому можна було безкоштовно. Чим колесо не догодило міській владі?
У Парижі зносять оглядове колесо
Париж прощається зі своїм символом. Знамените оглядове колесо традиційно зачиняють у травні, але цього разу - назавжди. Протягом останніх трьох днів покататися на ньому можна було безкоштовно. Чим колесо не догодило міській владі?
Опухоли исчезают бесследно: ученые назвали самую полезную ягоду
Ученые из Италии в ходе исследований на мышах установили, что употребление клубники может помочь бороться с агрессивными формами рака молочной железы.
У Києві з вікна випав чотирирічний хлопчик
У Києві з вікна 12 поверху випав чотирирічний хлопчик. Трагедія сталася напередодні. Поки мати була у сусідній кімнаті, дитина залізла на підвіконня та - впала разом із москітною сіткою.