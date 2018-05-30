У головний символ французької столиці - Ейфелеву вежу - влучила блискавка. Момент удару на відео зафіксував фотограф Бертран Кулік, а офіційний "Твіттер" туристичної принади - розмістив його у себе на сторінці. Розряд не завдав видимих пошкоджень "візитівці" Парижа. Після удару вежа світилася, як і раніше.