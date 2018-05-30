Вчені показали нову комп'ютерну програму [ Редактировать ]
Дізнатися, де зробили те чи інше фото - стало значно простіше. У Чехії розробили програму, як визначає координати місцин на світлинах. Нею вже зацікавилися історики та навіть слідчі. Але найцінніша вона все-таки для фотографів. Чому - дивіться далі.
Зрозуміти з першого погляду, де зробили це фото, - нереально. Таких гірських краєвидів на нашій планеті - чимало. Але у Технологічному університеті Брно можуть назвати точні координати місцини на фото, усе - завдяки новій програмі, яка аналізує знімки.
"Ми використовуємо візуальне георозміщення, яке і допомагає побачити це все на комп'ютері. Аналізуючи фотографії та ці візуальні дані, ми можемо визначити позицію камери, розміщення фотографа та навіть напрямок, у якому була встановлена його камера", - розповідає Мартін Чадік, розробник програми.
Щоб визначити точну локацію невідомого ландшафту, програма використовує підказки на самому фото. Це, до прикладу, кут та фокус зйомки. Потім цю інформацію порівнюють із схожими тривимірними зображеннями краєвидів, які уже є у базі. Та розробники кажуть - головне завдання їхньої програми все-таки - вдосконалити редагування знімків. Адже із кожної світлини вони роблять ЗD-модель. А відредагувати її можна значно професійніше, ніж звичайну світлину.
"Ми маємо фотографію у вигляді ЗD. І завдяки цьому можемо передбачити усі відстані ландшафту від камери. А потім використовуємо цю інформацію під час редагування фото. Цього не може зробити жоден інший відомий фоторедактор", - каже Мартін Чадік, розробник програми.
Програмою зацікавилися не лише фотографи. В університеті Брно кажуть - їхню систему використовуватимуть історики, щоб дізнаватися, де зробили старовинне фото. До розробників зверталися навіть слідчі: програма буде незамінною під час судово-медичних розслідувань.
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