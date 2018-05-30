У Києві пройшла олімпіада з ментальної арифметики [ Редактировать ]
Всеукраїнська олімпіада з ментальної арифметики відбулася напередодні у столиці. 700 учасників віком від 5 до 14 років боролися за право представляти Україну на міжнародній Олімпіаді, що відбудеться наприкінці червня у Дубаї. Про методику, яка навчить малечу рахувати швидше за калькулятор - розкаже Магда Кривовяз
"У лукоморья дуб зеленый, злотая цепь на дубе том и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет на право песнь заводит на лево сказку говорит".
Читати вірші і водночас подумки рахувати - для цих дітей це не проблема, адже вони опанували ментальну арифметику. Тож паралельно з обчисленням можуть робити все що завгодно.
"Набивати м'яч, розповідати вірши, стрибати, танцювати, кататися на скейті".
"Ну вот я уже занимаюсь 2 года и я подвинулся в математике, успехи в школе", - каже Герман Луців.
Ментальна арифметика - це методика усної лічби. Для початку діти вчаться рахувати на спеціальних рахівницях Абакус. А потім тренуються обходитися і без них.
"Эти счеты они переносят на воображение и мы их называем волшебными, вооброжаемыми счетами, они передвигают косточки и получают ответ они предствавляют, как будто они передвигают эти косточки", - розповідає Наталія Лубенець, учитель ментальної арифметики.
Батьки ж розповідають - результати від таких занять - вражають. -
"Детвора быстрее схватывает информацию, быстрее все учат, запоминают", - говорить Вікторія Дрофа, мати учасника олімпіади.
"Нам было 5 лет и через 2 недели пошли результаты. Она более стала концентрировать внимание. Это развивает в общем картину, потому что она перестала стесняться, стала уверенной в себе", - розповідає Наталія Жердєва, мати учасниці олімпіади.
Ця методика поширена у шістдесяти країнах світу, а в Японії і Китаї входить до шкільної програми. Організатори олімпіади розповідають - їхня мета - запровадити ментальну арифметику і в українських школах.
"Зараз ми проводимо науковий експеримент всеукраїнській, де ми доведемо що Ма корисно впливає на розвиток 2х півкуль мозку. Після наукового експерименту ми рухаємося до того, щоб це було в кожній школі, в кожній родині", - каже Марина Мужановська, організатор олімпіади.
У Всеукраїнській олімпіаді взяли участь понад 700 дітей з усієї України. Переможець уже за місяць вирушить на Міжнародну Олімпіаду у Дубаї, аби вперше представляти там нашу країну
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