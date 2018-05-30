В Париже ливень затопил метро (видео) [ Редактировать ]
В ночь на среду, 30 мая, сильный ливень в Париже затопил улицы и некоторые станции метро. Об этом сообщает Local.
Отмечается, что поезда метрополитена не останавливались на станциях Журден и Кремлен-Бисетр на линиях 11 и 7. Также была прервана работа первой линии метро. Она до сих пор не восстановила работу.
Властям Парижа также пришлось эвакуировать 450 человек в пригороде французской столицы.
Si vous prenez le #métro ce soir n’oubliez pas vos bottes !@ClientsRATP #paris #Orage pic.twitter.com/vR9Uoa0WAt— Olivier A Tom (@Olivier_Tomm) 30 мая 2018 г.
Напомним, что шторм затопил базы отдыха на популярном курорте.
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