За заявами народного депутату Сергія Капліна махінацію Вадима Рабіновича з відмиванням коштів на продажу землі долучили до провадження, яке розслідує НАБУ. Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Дружина Вадима-Давіда Рабіновича отримала "гарантійний платіж" від російського бізнесмена Фукса - 22 мільйони за землю, яка коштує у 18 разів дешевше! А потім позичила частину грошей своєму чоловікові - от і схема легалізації брудних доходів подвійного громадянина", - написав депутат.

"Детективи НАБУ дослідять і ці факти! Нагадаю, що за діяннями Рабіновича вже відкриті 5 кримінальних проваджень. В САП та ДМС також вичерпні докази його подвійного громадянства. Тож скоро Вадим-Давід буде позбавлений українського і знову сяде у в‘язницю за незаконне збагачення і свої махінації", - підкреслив Каплін.