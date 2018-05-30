Скандальний депутат Рабінович відмивав кошти з продажу землі - Каплін [ Редактировать ]
За заявами народного депутату Сергія Капліна махінацію Вадима Рабіновича з відмиванням коштів на продажу землі долучили до провадження, яке розслідує НАБУ. Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Дружина Вадима-Давіда Рабіновича отримала "гарантійний платіж" від російського бізнесмена Фукса - 22 мільйони за землю, яка коштує у 18 разів дешевше! А потім позичила частину грошей своєму чоловікові - от і схема легалізації брудних доходів подвійного громадянина", - написав депутат.
"Детективи НАБУ дослідять і ці факти! Нагадаю, що за діяннями Рабіновича вже відкриті 5 кримінальних проваджень. В САП та ДМС також вичерпні докази його подвійного громадянства. Тож скоро Вадим-Давід буде позбавлений українського і знову сяде у в‘язницю за незаконне збагачення і свої махінації", - підкреслив Каплін.
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