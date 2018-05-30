В Украине подорожали билеты на поезда [ Редактировать ]
Государственная компания "Укрзализныця" со среды, 30 мая, повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки. Рост цен составил 12%. Об этом сообщает УНИАН.
"Индексация тарифов на 12%, начиная с этих суток, началась. На все направления", - сообщили в госкомпании.
Цены на билеты хотели повысить еще с 1 апреля, но затем отложили до тех пор, пока приказ не прошел все уровни согласования.
Проект приказа предусматривал проведение индексации тарифов на перевозку пассажиров в два этапа по 12%, второй этап должен состояться с 1 октября.
Напомним, что в украинских поездах установят камеры наблюдения.
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