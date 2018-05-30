Украина вернет долги "Газпрома" через суд [ Редактировать ]
"Нафтогаз Украины" начал процесс принудительного взыскания с российского "Газпрома" долга в 2,6 млрд долларов в зарубежных судах в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитражного суда. Информация об этом ранее появлялась в СМИ, однако теперь ее подтвердил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
Глава государства встретился с главой правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
"Сегодня начался процесс обременения активов, которые принадлежат "Газпрому", в рамках выигранного в Стокгольме дела", - отметил президент, добавив, что процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах.
Порошенко также поручил руководству "Нафтогаза" приложить максимум усилий для обеспечения взыскания с российского "Газпрома".
"Мое четкое указание: чтобы мы не останавливались на этих трех странах, приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить выполнение поступления выигранных средств в Украину", - написал Порошенко.
Ранее Порошенко заявлял, что "Северный поток-2" приведет к распаду Европы.
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