В Киеве показали обновленный фасад Дома профсоюзов (фото) [ Редактировать ]
На Майдане Независимости в Киеве открыли обновленный фасад Дома профсоюзов, который пострадал во время пожара в феврале 2014 года. Работы продлятся до вечера.
"Общий метраж баннера составляет около 5 тыс. кв.м. Демонтировать вывеску будут специализированные бригады, которые работают на высоте. Фасад максимально приближен к тому, который был до пожара. Единственное, что заменено, это облицовочная плитка. Если раньше она была из травертина, который был хрупким и осыпался, то сегодня она заменена на керамогранит. Внутренние работы в связи с большим объемом пока продолжаются ", - сказал Юрий Работа, глава пресс-службы Федерации профсоюзов Украины, сообщает сайт 44.ua.
Отмечается, что в здании не будет развлекательных центров, кафе и других заведений. После реконструкции часть площади отдадут под музей Революции.
Напомним, в Киеве демонтируют баннер на Доме профсоюзов.
по теме
В Киеве ограничат проезд по Южному мосту
Движение транспорта будет ограничено на Южном мосту в Киеве в четверг, 31 мая.
В Киеве демонтируют канатную дорогу через Днепр
В Киеве планируют демонтировать канатную дорогу через Днепр из-за нарушений мер безопасности и жалоб от клиентов.
В Киеве демонтируют баннер на Доме профсоюзов
В среду, 30 мая, в Киеве начнут демонтаж баннера из Дома профсоюзов.
В Киеве "заминировали" рынок: эвакуировали около тысячи человек
В 11:15 в полицию Киева от женщины поступило сообщение о взрывчатке на рынке по улице Попудренко в Деснянском районе столицы.
День з Елтоном Джоном: музикант взяв участь у благодійній акції Фонду Олени Пінчук, присвяченій боротьбі зі СНІДом
День з Елтоном Джоном у Києві. Всесвітньовідомий музикант напередодні взяв участь у благодійній акції з профілактики та боротьби зі СНІДом.