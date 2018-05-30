На Майдане Независимости в Киеве открыли обновленный фасад Дома профсоюзов, который пострадал во время пожара в феврале 2014 года. Работы продлятся до вечера.

"Общий метраж баннера составляет около 5 тыс. кв.м. Демонтировать вывеску будут специализированные бригады, которые работают на высоте. Фасад максимально приближен к тому, который был до пожара. Единственное, что заменено, это облицовочная плитка. Если раньше она была из травертина, который был хрупким и осыпался, то сегодня она заменена на керамогранит. Внутренние работы в связи с большим объемом пока продолжаются ", - сказал Юрий Работа, глава пресс-службы Федерации профсоюзов Украины, сообщает сайт 44.ua.

Отмечается, что в здании не будет развлекательных центров, кафе и других заведений. После реконструкции часть площади отдадут под музей Революции.

Напомним, в Киеве демонтируют баннер на Доме профсоюзов.