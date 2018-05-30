Украинский певец Олег Винник, который 28 мая потерял маму, во вторник 29 мая дал концерт в Тернополе.

Со сцены исполнитель обратился к зрителям и объяснил, почему не стал отменять это выступление в трагический для него день. Голос Олега дрожал, и он едва сдерживал слезы.

Винник объяснил, что давая концерт, он тем самым исполнил волю своей мамы. Она взяла с него обещание, что сын никогда не отменит ни одного концерта.

"Я знаю, за этот концерт меня будут многие осуждать. Я хочу сказать лишь одно. Я выполняю волю божью и просьбу своей матери. Буквально несколько дней назад я звонил своей матери, спросил как дела. Она просто на несколько дней попала в больницу. Мать мне ответила, что: "Со мной все в порядке. Я знаю, мои дни уже подходят. Но ты должен пообещать, что ты будешь здоровым и дарить людям радость, нести счастье и никогда не отменишь ни одного концерта", - сказал Олег со сцены.

Напомним, что в семье Олега Винника случилось горе.