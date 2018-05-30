Убийство журналиста Бабченко: в США указали на связь с Россией [ Редактировать ]
Посольство США указало на связь между убийством российского журналиста Аркадия Бабченко и его гражданской позицией. Заявление появилось на странице дипломатического учреждения в Twitter.
Об этом в дипломатическое учреждение написало в Twitter.
"Очередное убийство россиянина-эмигранта, который критиковал Кремль, снова в Украине", - говорится в заявлении.
Посольство выразило искренние соболезнования семье и коллегам Бабченко.
"Мы вместе с правительством Украины поддерживаем тщательное и беспристрастное расследование, позволит привлечь виновных к ответственности", - отмечают американские дипломаты.
Как сообщалось, 29 мая, в Киеве в злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот скончался в машине скорой помощи.
Позже выяснились подробности убийства и появилось видео с места преступления. Полиция пока отрабатывает главную версию убийства - профессиональная деятельность.
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