Посольство США указало на связь между убийством российского журналиста Аркадия Бабченко и его гражданской позицией. Заявление появилось на странице дипломатического учреждения в Twitter.

Об этом в дипломатическое учреждение написало в Twitter.

"Очередное убийство россиянина-эмигранта, который критиковал Кремль, снова в Украине", - говорится в заявлении.

Посольство выразило искренние соболезнования семье и коллегам Бабченко.

"Мы вместе с правительством Украины поддерживаем тщательное и беспристрастное расследование, позволит привлечь виновных к ответственности", - отмечают американские дипломаты.

Как сообщалось, 29 мая, в Киеве в злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот скончался в машине скорой помощи.

Позже выяснились подробности убийства и появилось видео с места преступления. Полиция пока отрабатывает главную версию убийства - профессиональная деятельность.

Всю хронологию событий - читайте тут.