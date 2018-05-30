"Оппозиционный блок" готов участвовать в переговорах со всеми сторонами конфликта в Донбассе и разработке мирных соглашений. Об этом народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин написал в своем блоге на сайте "Корреспондент".

Политик отметил, что многократно объявленное перемирие на Донбассе не соблюдается, а то, что происходит сегодня, в сводках времен мировых войн называлось "бои местного значения".

По словам Сергея Левочкина, Украина устала от войны, и более двух третей граждан страны выступают исключительно за мирный путь решения конфликта на Донбассе. "К этому же призывают и представители США и европейских государств, принимающих дипломатические усилия для прекращения войны в Украине. Действия же украинской власти в этом направлении сводятся к наблюдению за работой международных посредников и бесполезному троллингу оппонентов", - добавил народный депутат.

По мнению Сергея Левочкина, слова Специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что Украина не сможет военным путем вернуть свои территории, должны повлиять на тех, кто еще живёт в логике милитарных решений. "Единственным выходом из войны на Донбассе является активизация работы по мирному урегулированию", - отметил народный депутат.

По словам оппозиционера, несмотря на обострение ситуации на Востоке, конъюнктурные политические решения сужают пространство для мирного диалога.

"Украина демонстративно выходит из рабочих органов СНГ, избегает прямых переговоров с РФ и представителями неподконтрольных регионов. Такие действия власти продиктованы не целью достичь мира, а желанием использовать военную риторику в кампании по выборам президента и парламента в 2019 году", - подчеркнул парламентарий.

По мнению Сергея Левочкина, война становится элементом предвыборной кампании: на неё власть списывает экономические провалы и бедность, ограничение свободы слова и прав граждан.

"Ситуацию на Донбассе и военное положение можно использовать для манипуляций с явкой и результатами голосования в закрытой от контроля общества зоне Операции объединенных сил. Однако среди перечисленных "выгод" нет ни одной, которая несла бы пользу Украине и ее гражданам. Наоборот, наш общий интерес – мир, который остановит гибель людей и позволит восстановить экономику, инфраструктуру, уровень жизни. Сегодня всем в Украине понятно, что нынешняя власть не способна дать это стране", - добавил оппозиционный политик.

По словам Сергея Левочкина, "Оппозиционный блок" – единственная политическая сила, которая готова на прямой диалог со всеми сторонами конфликта.

"Без прямых переговоров завершение войны невозможно. И чем быстрее начнётся такой диалог, тем быстрее на нашей земле установится мир. Ради этого "Оппозиционный блок" готов участвовать в таких переговорах и разработке мирных соглашений. Это единственный путь к прекращению боевых действий, развертыванию миротворческой миссии ООН и политическому урегулированию при поддержке мирового сообщества. Только такая стратегия принесет Украине мир", - подчеркнул Сергей Левочкин.