Украинский певец Макс Барских признался, что у него в семье случилось горе. Во время выступления артист со сцены попрощался с отцом, который умер. Об этом сообщает "СтарХит".

"К сожалению, прошлый февраль навсегда забрал его, но он останется в моем сердце", - впервые публично упомянул об отце артист, исполнив песню "Февраль".

Отмечается, что заключительным номером концертной программы Барских в Москве стала украиноязычная песня "Небо", которую певец представил в акустической версии.

Напомним, что Олег Винник заговорил о смерти мамы на концерте.