В Киеве планируют демонтировать канатную дорогу через Днепр из-за нарушений мер безопасности и жалоб от клиентов. Об этом сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

Как утверждают городские власти, троллей над Днепром (от арки Дружбы народов до Труханова острова) функционирует незаконно.

Решение о демонтаже было принято по двум причинам:

- Несоблюдение мер безопасности, что зафиксировано соответствующими службами, а так же в связи с большим количеством жалоб от клиентов, которые неоднократно зависали во время спуска.

Также проверяется случай с возможным падением человека с троллея. Почему возможным? Есть видео показаний пострадавшего, который говорит о том, что он якобы упал с дерева возле троллея, хотя мы понимаем, что с ним могли договориться.

- Подготовка к строительству канатной дороги, где город находится в активной фазе проектирования, а, значит, скоро начнутся различные подготовительные работы. Напомню, что эта канатная дорога соединит Арку, Труханов остров и Почтовую площадь.

Напомним, в Киеве показали обновленный фасад Дома профсоюзов.