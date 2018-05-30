В Киеве демонтируют канатную дорогу через Днепр [ Редактировать ]
В Киеве планируют демонтировать канатную дорогу через Днепр из-за нарушений мер безопасности и жалоб от клиентов. Об этом сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.
Как утверждают городские власти, троллей над Днепром (от арки Дружбы народов до Труханова острова) функционирует незаконно.
Решение о демонтаже было принято по двум причинам:
- Несоблюдение мер безопасности, что зафиксировано соответствующими службами, а так же в связи с большим количеством жалоб от клиентов, которые неоднократно зависали во время спуска.
Также проверяется случай с возможным падением человека с троллея. Почему возможным? Есть видео показаний пострадавшего, который говорит о том, что он якобы упал с дерева возле троллея, хотя мы понимаем, что с ним могли договориться.
- Подготовка к строительству канатной дороги, где город находится в активной фазе проектирования, а, значит, скоро начнутся различные подготовительные работы. Напомню, что эта канатная дорога соединит Арку, Труханов остров и Почтовую площадь.
Напомним, в Киеве показали обновленный фасад Дома профсоюзов.
по теме
В Киеве ограничат работу пяти станций метро
В Киеве в связи с проведением массовых мероприятий, метрополитен ограничит работу пяти станций с 18 по 20 мая.
В Киеве изменят маршруты троллейбусов (список)
Это связано с капитальным ремонтом дорожного покрытия улицы Елены Телиги на участке от ул. Ольжича до ул. Дорогожицкой
В Киеве ограничат проезд по Южному мосту
Движение транспорта будет ограничено на Южном мосту в Киеве в четверг, 31 мая.
Успел спасти пассажиров: в Киеве за рулем автобуса умер водитель
В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской на ходу умер водитель автобуса, следовавшего по маршруту №7 с Львовской площади до Центрального железнодорожного вокзала.
В Европе появится первое в мире метро между странами
Власти датского Копенгагена и шведского Мальме представили идею строительства линии метро, чтобы соединить эти два города через пролив Эресунн.