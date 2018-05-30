Пока правительство не может урегулировать вопрос собственным решением.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал за месяц решить вопрос с автомобилями с европейской регистрацией, если парламент передаст правительству эти полномочия.

Он объяснил, что сейчас правительство не может это урегулировать собственным решением.

" Это должен решить украинский парламент. Сейчас там ведется дискуссия. Но если парламент делегирует это право правительству, я обещаю, за один месяц мы его урегулируем справедливым цивилизованным способом", - заявил он на заседании Кабинета министров 30 мая.

Как сообщалось, 21 мая Петр Порошенко подписал закон о "евробляхах".