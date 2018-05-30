В Киеве ограничат проезд по Южному мосту [ Редактировать ]
Движение транспорта будет ограничено на Южном мосту в Киеве в четверг, 31 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.
В компании уточнили, что ограничение движения будет действовать с 11:00 и до 16:00 в четверг, 31 мая. Связано это с ремонтом дорожного покрытия.
"31 мая с 11:00 до 16:00 в связи с выполнением работ по ремонту дорожного покрытия на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе", - говорится в сообщении.
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