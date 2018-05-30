В Луцке пьяная автоледи покусала полицейского (видео) [ Редактировать ]
Женщина вела себя агрессивно и укусила инспектора за левую руку. У патрульного рана предплечья, от госпитализации он отказался.
В Луцке нетрезвая водитель, во время общения с правоохранителями укусила инспектора Нацполиции.
Так, 30 мая на улице Героев УПА экипаж заметил микроавтобус Оpel, который остановился на перекрестке. При общении у водителя заметили явные признаки опьянения, сообщает Патрульная полиция Волынской области в Facebook.
В результате проверки в крови 31-летней женщины обнаружили 2,95 промилле алкоголя, что в 14 раз выше допустимой нормы.
Во время общения с правоохранителями вела себя агрессивно и в какой-то момент укусила инспектора за левую руку.
У патрульного установили рану левого предплечья, от госпитализации он отказался. По данному факту уведомлена следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия.
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