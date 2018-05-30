Борис Кауфман продает Imperial Tobacco свою долю в "Тедис Украина" [ Редактировать ]
Украинский миллионер, бизнесмен Борис Кауфман продает Imperial Tobacco свою долю в "Тедис Украина". Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил известный украинский журналист-расследователь Роман Бочкала.
"День под знаком Кауфманов. В "СтопКор" обратился бизнесмен, который утверждает, что у него пытаются забрать победу в тендере на установку освещения в аэропорту Одессы. И, якобы, к этому причастен Борис Кауфман. Цена вопроса 200 млн грн.", - пишет Бочкала.
Ссылаясь на надежный источник, журналист также сообщает о том, что тот же Борис Кауфман договорился о продаже своей доли в украинском дистрибьюторе табачных изделий Tedis Ukraine. Покупателем якобы выступает испанская компания Logista (Grupo Logista), подконтрольная крупному производителю табачных изделий Imperial Tobacco.
Роман Бочкала указывает, что пытался получить подтверждение информации у самого Бориса Кауфмана, однако это ему пока не удалось.
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