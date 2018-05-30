Катастрофа MH17: ЕС призывает Россию взять на себя эту ответственность за сбитый "Боинг"

Евросоюз призвал Россию взять на себя ответственность за сбитый над Украиной малазийский "Боинг" в 2014 году. С таким заявлением в Брюсселе выступила верховный представитель ЕС Федерика Могерини. В авиакатастрофе погибли 298 человек. Чего ждут от России?