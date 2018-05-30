Трагедія MH17: у Радбезі ООН закликали Росію співпрацювати зі слідством [ Редактировать ]
Дісталося Росії на Радбезі ООН і за збиття малайзійського "Боїнга" над Донбасом. Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок відкрито закликав Москву узяти на себе відповідальність за трагедію, а також співпрацювати зі слідством задля встановлення винних. Він додав, що до цієї заяви приєднується Австралія.
Заклик також підтримала представниця США Нікі Гейлі.
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