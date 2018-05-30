Росія могла використовувати латвійські банки для втручання у вибори в Європі.

Таке припущення зробив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич. За його словами, громадяни РФ та інших держав колишнього СРСР, у тому числі особи, проти яких діють санкції США, - переказували гроші на рахунки латвійських банків, і частина цих коштів - могла бути використана для політичних маніпуляцій.

Міністр фінансів Латвії уточнила, що цю інформацію латвійські правоохоронці отримали від США й тепер її розслідують.