Латвія розслідує втручання Росії у вибори в Європі [ Редактировать ]
Росія могла використовувати латвійські банки для втручання у вибори в Європі.
Таке припущення зробив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич. За його словами, громадяни РФ та інших держав колишнього СРСР, у тому числі особи, проти яких діють санкції США, - переказували гроші на рахунки латвійських банків, і частина цих коштів - могла бути використана для політичних маніпуляцій.
Міністр фінансів Латвії уточнила, що цю інформацію латвійські правоохоронці отримали від США й тепер її розслідують.
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