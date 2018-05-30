На Донбасі знищили трьох бойовиків [ Редактировать ]
До подій на фронті.
Минулої доби там поранено чотирьох наших захисників. 36 разів російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції, на окремих ділянках застосовували важке озброєння.
Бойові дії тривали в районі Новотошківського на Луганщині. На Горлівському напрямку - поблизу Зайцевого та Південного. Не припиняються бої на Донецькому напрямі - біля Авдіївки та Мар'їнки, і на Маріупольському - неподалік Широкиного.
За даними розвідки, трьох окупантів знищено і трьох поранено.
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