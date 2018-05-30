До подій на фронті.

Минулої доби там поранено чотирьох наших захисників. 36 разів російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції, на окремих ділянках застосовували важке озброєння.

Бойові дії тривали в районі Новотошківського на Луганщині. На Горлівському напрямку - поблизу Зайцевого та Південного. Не припиняються бої на Донецькому напрямі - біля Авдіївки та Мар'їнки, і на Маріупольському - неподалік Широкиного.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено і трьох поранено.