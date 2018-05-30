Призначити спеціального представника ООН з питань України - пропонує Варшава. Це один із підсумків засідання Ради безпеки ООН. Що означатиме таке рішення та про інші домовленості Радбезу - зі штаб-квартири організації Дмитро Анопченко.

Це те, що може спрацювати - кажуть у кулуарах ООН про польську ідею. Мовляв, вони ще не обговорювали, хто це може бути, не вибирали кандидатури, але ідея правильна. Замість колективної відповідальності - призначити одну конкретну особу, яка буде відповідальна за Україну в ООН.

Контроль за виконанням резолюцій стосовно Донбасу і Криму, координація процесу підготовки миротворчої операції... Усе це може взяти на себе спецпредставник. Самі поляки теж поки що не говорять про персоналії. Кажуть - головне принципово визначитися. Адже знову не виключений супротив Росії.

"Це рішення має ухвалити Рада безпеки, а деякі її члени мають право вето - то ж ми знаємо, що певні країни можуть бути проти. Але оскільки я чув від російського представника, що його країна готова виконувати мінські домовленості, - то може доречно винести цю пропозицію на голосування?!", - закликав Яцек Чапутович, міністр закордонних справ Польщі.

Від Росії ніхто вже тут не чекає позитиву - зізнається український міністр, Павло Клімкін.

"Вони лише повторюють головні меседжі російського телебачення. Безперечно - нічого конструктивного. І вже точно нічого позитивного! І це вже нормально - лише таке і чути від Російської федерації", - заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

При цьому Клімкін сподівається, що Москва все ж таки піде на поступки: адже - каже - тиск на неї лише посилюватиметься. Тиск політичний, санкційний, а тепер - після висновків щодо малайзійського лайнера, - ще й моральний. І це засідання Радбезу й стало таким інструментом тиску. Від нього не варто було чекати конкретного рішення - за умов, коли Росія має право вето, - це і не реально.

Але Польща та Україна, діючи спільно, змогли зробити інше: змусити світ ще раз - публічно - визначитися щодо Криму, Донбасу, миротворців... Показати розклад сил - а Росія знову опинилась в ізоляції. Заяви більшості представників країн (а три з них - представлені тут на рівні міністрів) - чіткі. Згадали Крим, використавши термін "окупація". Багато говорили про Донбас, промова Нікі Хейлі, зокрема, була максимально жорсткою:

"Цей конфлікт не можна вважати замороженим. Адже у травні ситуація погіршилася, до того ж, - через порушення режиму припинення вогню - стала зростати кількість загиблих серед цивільних та військових. Крім того, Кремль знехтував усіма угодами про припинення вогню. Росія заявляє, що це внутрішній конфлікт, але кожен в цій залі знає правду".

І це - той самий недвозначний тиск, який - як говорять дипломати - має "ефект крижаної брили". Здатен "додавити", змусити йти на поступки. Тим більше, що із призначенням спецпредставника Об'єднаних націй по Україні, участь організації у вирішенні конфлікту на Сході має стати куди більш активною.