Вже понад 70 будинків знищив вулкан на Гаваях. Лава частково затопила шосе неподалік геотермальної електростанції. Її та магістраль закрили.

Влада оголосила негайну евакуацію тих, хто лишився в небезпечній зоні, - люди ризикують опинитися в вогняній пастці.

Виверження вулкана Кілауеа триває кілька тижнів поспіль - з розпечених тріщин гейзером б'є лава, вітер розносить вулканічне скло - мікрочастинки застиглої в повітрі магми. Вони можуть поранити очі та пошкодити дихальні шляхи.

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Чотири людини загинули на Кубі через шторм "Альберто". Стихія кілька днів вирувала в Мексиканській затоці, спричинивши затоплення. Різко піднявся рівень води у річках і водосховищах. Найбільше дісталося центральному регіонові країни. Влада евакуювала приблизно 20 тисяч жителів. Затоплені дороги, понад 40 тисяч будинків знеструмлено. Великих збитків зазнали фермери: спустошені плантації бананів, квасолі, рису та тютюну.

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Рясний дощ затопив паризьке метро. Гроза накрила французьку столицю напередодні ввечері. Небо над Парижем розсікали блискавки, вода позаливала вулиці та станції підземки, одна з гілок зовсім перестала працювати. Через негоду з передмістя Парижа евакуювали майже півтисячі людей. Інформації про постраждалих немає.

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В Пуерто-Ріко досі рахують збитки, завдані ураганом "Марія" у вересні. Вчені з Гарвардського університету разом зі своїми колегами з інших наукових установ дійшли висновку, що жертвами стихії стали чотири тисяч 645 осіб. Йдеться про людські втрати безпосередньо під час натиску урагану, та смерті, пов'язані з несвоєчасним наданням медичної допомоги постраждалим. Високий рівень смертності в Пуерто-Ріко залишався таким до кінця року. Офіційна статистика зафіксувала лише 64 жертви стихії.

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На заході Колумбії евакуювали півтори тисячі робітників з будівництва найбільшої гідроелектростанції - через ризик зсуву ґрунту. Напередодні в породі зафіксували загрозливі зрушення. Раніше з регіону відселили понад 25 тисяч жителів. Цього місяця через сильні зливи стався обвал ґрунту, що заблокував єдиний тунель для відведення води від станції. Вона опинилася під загрозою повного знищення. Будівництво ГЕС - попри протести екологів і місцевих жителів - вели з 2010 року. Станцію планували запустити цього року.