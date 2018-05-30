Fallout 76 официально анонсирован студией Bethesda (видео) [ Редактировать ]
Игровая компания Bethesda Game Studios официально анонсировала новую крупную игру Fallout 76.
Длившийся почти сутки стрим на Twitch от компании Bethesda Game Studios подогрел нешуточный интерес к проекту, ведь каждый анонс в серии постапокалиптических игр – важное событие в мире видеоигр.
Подробностей об игре крайне мало. Известно лишь, что главный герой будет бывшим поселенцем убежища 76 из Пустошей.
Многие задались вопросом - почему не Fallout 5? Ведь по идее следующая номерная часть должна быть именно такой. Скорее всего Fallout 76 будет просто ответвлением от привычных игр серии Fallout.
Как сообщает игровое издание Kotaku, вероятнее всего Fallout 76 будет онлайновой игрой наподобие Rust. Ее разработкой, якобы, уже занимаются сразу две команды: базирующийся в Мэриленде главный офис BGS и подразделение из Остина, ранее известное как Battlecry Studios.
Подробно об игре Bethesda Game Studios расскажет 10 июня. А пока игроки довольствуются ностальгическим тизером.
Ранее podrobnosti.ua сообщали, что S.T.A.L.K.E.R. 2 официально анонсирован спустя 11 лет.
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