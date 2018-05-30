На совместном брифинге с участием главы СБУ Василия Грицака и генпрокурора Юрия Луценко Бабченко, посвященном журналисту Аркадию Бабченко, смерть которого была инсценирована в рамках спецоперации, стало известно, что заказчик убийства журналиста имел дополнительное задание - нелегальная закупка за счет российских спецслужб оружия и боеприпасов из района проведения АТО и организация схронов на территории Киевского региона.

По словам Василия Грицака, спецслужбы России завербовали гражданина Украины "Г". Тот выполнить задание предложил своему знакомому - бывшему участнику АТО за денежное вознаграждение 30 тысяч долларов, причем в качестве задатка передал 15 тысяч долларов.

Кроме денег, агент получил от спецслужб России и передал исполнителю через телефонный месенджер досье на Бабченко с подробной информацией о его журналистской деятельности и личной жизни, включая персональные данные на него, жену, родителей и детей, а также номера их телефонов и банковских счетов, аккаунты в социальных сетях, паспортные данные и прочее.

Глава СБУ добавил, что российскими спецслужбами была поставлена еще одна задача для "Г": нелегальная закупка за счет российских спецслужб оружия и боеприпасов из района проведения АТО и организация схронов на территории Киевского региона.

СБУ заблаговременно получила информацию о приготовлении покушения на жизнь Бабченко и поиске исполнителей убийства. Спецслужба провела оперативную комбинацию, "благодаря которой удалось собрать неопровержимые доказательства террористической деятельности российских спецслужб на территории Украины".

После убийства Бабченко "Г" планировал выехать из Украины, однако был задержан.

"Сотрудники Службы безопасности Украины провели задержание организатора преступления, которое произошло сегодня несколько часов назад", - сказал Грицак.

При этом Луценко заявил, что человек, которому предложили убить Бабченко, сотрудничал с СБУ.

"В момент, когда Служба безопасности Украины узнала о запланированном, через работу с человеком, которому предложили данные действия, удалось достичь сотрудничества со следствием. То есть вчерашний исполнитель заказа был, согласно действующему законодательству, частью оперативной комбинации", - сказал он.

Бабченко, в свою очередь, предположил, что покушение на него готовилось к финалу Лиги Чемпионов.

По его словам, то, что заказчиками была показана его фотография, которая имеется только в его паспорте гражданина РФ и паспортном столе, свидетельствует о том, что информация пришла из государственных служб России.

По словам Бабченко, когда ему предложили принять участие в спецоперации, у него не было причин отказываться. "Я согласился. Месяц мы готовили эту операцию", - сказал журналист.

"Оттуда давили очень сильно, на исполнение этого заказа дали две недели. Потом начали подгонять, думали видимо все-таки к Лиге Чемпионов, приходилось как-то увиливать, придумывать отмазки, поэтому и "ногу сломать", хоть ее и не ломал. Потом пришлось типа куда-то уехать", - добавил Бабченко.

"На самом деле предотвращены другие, видимо, более масштабные, более серьезные теракты, которые готовились, и готовились серьезно. И поэтому то, что говорили неделю назад в России, что в Киеве какой-то ИГИЛ готовит теракты перед Лигой Чемпионов, видимо, по всей видимости, это должен был быть я", - сказал Бабченко.

Грицак же сообщил, что завербованному гражданину Украины "Г" спецслужбы России поставили задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда терактов с многочисленными жертвами.

Как сообщалось, 29 мая, в Киеве в злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот якобы скончался в машине скорой помощи.

30 мая выяснилось, что Аркадий Баченко жив. Его смерть инсценировала СБУ для раскрытия преступления.

В СБУ сообщили, что убийство Бабченко заказали ветерану АТО. Также были раскрыты детали проведенной спецоперации.