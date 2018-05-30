Порошенко распорядился круглосуточно охранять Бабченко [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с операцией по сохранению жизни журналисту Аркадию Бабченко и поручил обеспечить ему и его семье круглосуточную охрану.
"Поздравляю Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко. Вряд ли Москва успокоится - поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану", - написал Петр Порошенко в Facebook.
При этом глава государства подчеркнул, что украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине.
Как сообщалось, 29 мая, в Киеве в злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот якобы скончался в машине скорой помощи.
30 мая выяснилось, что Аркадий Баченко жив. Его смерть инсценировала СБУ для раскрытия преступления.
В СБУ сообщили, что убийство Бабченко заказали ветерану АТО. Также были раскрыты детали проведенной спецоперации.
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