В Украине создали специальную полицию для туристов [ Редактировать ]
На курортах Одессы и Одесской области запустили новый вид полиции: туристическая полиция.
Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Новая полиция будет работать с 1 июня и до конца турсезона - 30 сентября.
Полицейские будут консультировать и помогать отдыхающим, регистрировать жалобы граждан о повреждении и исчезновения имущества, анализировать оперативную ситуацию в местах скопления туристов.
Также полиция сможет помогать иностранным туристам. Они знакомы с международным законодательством, миграционными процедурами и визовыми ограничениями.
В прошлом году проект туристической полиции уже работал на участке "Ланжерон-Аркадия" в пилотном режиме и был эффективным.
Напомним, Порошенко объявил о создании новых войск в Николаеве.
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