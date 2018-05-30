В Украине создали специальную полицию для туристов

На курортах Одессы и Одесской области запустили новый вид полиции: туристическая полиция.

Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Новая полиция будет работать с 1 июня и до конца турсезона - 30 сентября.

Полицейские будут консультировать и помогать отдыхающим, регистрировать жалобы граждан о повреждении и исчезновения имущества, анализировать оперативную ситуацию в местах скопления туристов.

Также полиция сможет помогать иностранным туристам. Они знакомы с международным законодательством, миграционными процедурами и визовыми ограничениями.

В прошлом году проект туристической полиции уже работал на участке "Ланжерон-Аркадия" в пилотном режиме и был эффективным.

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