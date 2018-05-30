Покушение на Бабченко: СБУ перевербовала киллера [ Редактировать ]
Исполнитель фиктивного убийства журналиста Аркадия Бабченко сотрудничал с СБУ, сообщил 30 мая генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Вчерашний "исполнитель" заказа был, согласно действующему законодательству, частью оперативной комбинации", - заявил генпрокурор, передает "Интерфакс-Украина".
По словам Луценко, после того, как СБУ узнала о планировании преступления, ведомству удалось добиться сотрудничества с "исполнителем".
"Вчера состоялась оперативная комбинация, в ходе которого организатору убийства стало понятно, что убийство произошло", – рассказал генпрокурор.
Он добавил, что сейчас проводятся следственные действия для того, чтобы получить больше информации о заказчике.
Как сообщалось, 29 мая, в Киеве в злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот якобы скончался в машине скорой помощи.
30 мая выяснилось, что Аркадий Баченко жив. Его смерть инсценировала СБУ для раскрытия преступления.
В СБУ сообщили, что убийство Бабченко заказали ветерану АТО. Также были раскрыты детали проведенной спецоперации.
Позже выяснилось, что у киллера было еще одно задание.
Кроме того, СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика убийства Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.
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