Исполнитель фиктивного убийства журналиста Аркадия Бабченко сотрудничал с СБУ, сообщил 30 мая генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Вчерашний "исполнитель" заказа был, согласно действующему законодательству, частью оперативной комбинации", - заявил генпрокурор, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Луценко, после того, как СБУ узнала о планировании преступления, ведомству удалось добиться сотрудничества с "исполнителем".

"Вчера состоялась оперативная комбинация, в ходе которого организатору убийства стало понятно, что убийство произошло", – рассказал генпрокурор.

Он добавил, что сейчас проводятся следственные действия для того, чтобы получить больше информации о заказчике.

Как сообщалось, 29 мая, в Киеве в злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот якобы скончался в машине скорой помощи.

30 мая выяснилось, что Аркадий Баченко жив. Его смерть инсценировала СБУ для раскрытия преступления.

В СБУ сообщили, что убийство Бабченко заказали ветерану АТО. Также были раскрыты детали проведенной спецоперации.

Позже выяснилось, что у киллера было еще одно задание.

Кроме того, СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика убийства Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.