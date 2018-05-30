Реакция мирового сообщества на "убийство" журналиста Аркадия Бабченко [ Редактировать ]
Сразу после новости о гибели Бабченко - появилась реакция Москвы. Там призывали украинские власти приложить все усилия для объективного расследования. А следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Сообщение о гибели Бабченко сразу же вызвало целый шквал заявлений мировых лидеров и авторитетных международных организаций. Реакция у всех одна: осуждение, возмущение и шок. Спецоперацию - никто не заподозрил.
В мире в один голос призвали к объективному и тщательному расследованию. В посольстве США подчеркнули, что виновные должны быть наказаны. О том же заявили и в Брюсселе. И напомнили: Бабченко пришлось уехать из России из-за угроз, связанных с его журналистской деятельностью.
С гневным заявлением выступил и Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. Отметил: что Европа должна делать больше, дабы прекратить нападения на журналистов.
Призвать к ответственности не только исполнителя, но и заказчиков - требует комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович. Она сказала, что глубоко огорчена произошедшим.
О резонансном преступлении говорили также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер Британии Борис Джонсон, президент ПАСЕ Микеле Николетти, представители ООН и ОБСЕ.
Трагедия в Киеве - в заголовках мировых СМИ. О Бабченко написали Guardian, The Independent, CNN.
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