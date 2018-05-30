Аркадий Бабченко: на тебя есть "заказ" и уже переданы деньги [ Редактировать ]
Почти сутки его считали погибшим. Три выстрела в спину на пороге собственной квартиры, на самом деле оказались спецоперацией СБУ.
Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко - жив. Организатор покушения, который готов был заплатить 30 тысяч долларов за его жизнь - уже задержан.
"Я бы хотел извиниться за то, что всем вам пришлось пережить. И за то, через что вам все пришлось пройти.
Операция длилась два месяца, ко мне пришли месяц назад, сказали, что есть на тебя заказ, уже переданы деньги. Показали мои паспортные данные, мои документы, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте, которую я делал. Стало понятно, что информация идет из России, видимо, из государственных служб", - заявил Аркадий Бабченко, журналист.
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