Покушение на Бабченко: стали известны детали спецоперации [ Редактировать ]
В детали этой спецоперации были посвящены единицы. Друзья журналиста до последнего не знали, что Аркадий Бабченко жив. Пол ночи они провели у подъезда многоэтажки, где он снимал квартиру. Была там и Ксения Барвиненко.
Это первая фотография с места трагедии. Она появилась в сети через несколько минут после убийства. Ни у кого нет сомнения, что на фото - убитый журналист Аркадий Бабченко.
Три выстрела в спину. Возле тела - несколько 9 милиметровых гильз. Об этом говорят в полиции. И сразу же называют версию.
"Мотивація нами заявлена ми вважаємо, що причина цього злочину криється в професійній діяльності потерпілого", - заявил Сергей Князев, глава Национальной полиции Украины.
А тем временем друзья несут к дому Бабченко цветы. Они уже знают, кто заказал убийство. И рассказывают известные им детали:
"Его убили уже внутри квартиры. - Он был в квартире и открыл дверь? - Нет, он возвращался, но это, опять же - мои догадки. - То есть, он вошел в квартиру? - Да. Он зашел в квартиру".
Павел Фельдблюм, друг аркадия Бабченко.
"Политической убийство, заказчиков его может быть не можем назвать по именам, хотя одно имя мы можем назвать - это Путин
"Он человек, который находится в зоне риска, и сейчас нужно понимать - кто следующий из нас. Нужно быть очень внимательными к российским журналистам, которые переехали сюда по причине травли и серьезной ситуации в России", - убеждена Юлия Бейк, подруга аркадия Бабченко
С утра Бабченко публикует пост на своей странице в Facobook о том, что 29 мая - его второй день рождения. Рассказывает - о трагедии четырехлетней давности, когда на окраине Славянска разбился вертолет Нацгвардии. Бабченко должен был лететь на нем, но из-за нехватки мест не попал на борт и остался жив. А через 9 часов появляется информация что его убили.
"Я дума,ю что это не последнее такое убийство, я думаю что одним из следующих буду я, это не паника, это по логике событий", - утверждает Айдер Муждабаев, заместитель генерального директора АТР.
А полиция в это время публикует фоторобот нападавшего. И заявляет, что изымает видео с камер наблюдения.
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