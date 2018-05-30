Зарубежные СМИ сообщают, что голливудская актриса Диана Крюгер беременна первенцем. 41-летняя актриса и ее возлюбленный Норман Ридус готовятся к появлению малыша.

Об этом с ссылкой на свои источники сообщает издание US Weekly.

О том, что актриса может находиться в положении, поклонники заподозрили еще во время ее появления на Каннском кинофестивале. В последние месяцы в ее гардеробе стало больше вещей свободного кроя.

Напомним, что Диана Крюгер и Норман Ридус встречаются с конца 2016 года. Это будет первый общий ребенок пары и второй для Нормана. У него уже есть 18-летний сын от модели Хелены Кристенсен.

Напомним, популярная американская актриса родила первенца.