Диана Крюгер ждет первенца - СМИ [ Редактировать ]
Зарубежные СМИ сообщают, что голливудская актриса Диана Крюгер беременна первенцем. 41-летняя актриса и ее возлюбленный Норман Ридус готовятся к появлению малыша.
Об этом с ссылкой на свои источники сообщает издание US Weekly.
О том, что актриса может находиться в положении, поклонники заподозрили еще во время ее появления на Каннском кинофестивале. В последние месяцы в ее гардеробе стало больше вещей свободного кроя.
Напомним, что Диана Крюгер и Норман Ридус встречаются с конца 2016 года. Это будет первый общий ребенок пары и второй для Нормана. У него уже есть 18-летний сын от модели Хелены Кристенсен.
Напомним, популярная американская актриса родила первенца.
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