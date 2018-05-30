Киевский райсуд Харькова продлил содержание под стражей обвиняемых в жутком ДТП на улице Сумской Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

"Суд продлил меру пресечения на 60 дней. Следующее заседание 5 июня", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Во время судебного заседания также выяснилось, что подозреваемая в деле о жутком ДТП Елена Зайцева в день аварии находилась за рулем без прав и просила полицейских не говорить об этом ее матери.

Ранее стали известны результаты экспертизы Зайцевой.