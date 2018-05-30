ДТП в Харькове: Зайцева была без прав и просила не рассказывать маме [ Редактировать ]
Киевский райсуд Харькова продлил содержание под стражей обвиняемых в жутком ДТП на улице Сумской Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.
"Суд продлил меру пресечения на 60 дней. Следующее заседание 5 июня", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Во время судебного заседания также выяснилось, что подозреваемая в деле о жутком ДТП Елена Зайцева в день аварии находилась за рулем без прав и просила полицейских не говорить об этом ее матери.
Ранее стали известны результаты экспертизы Зайцевой.
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