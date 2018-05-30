Бенжамин Герман, застреливший в бельгийском городе Льеже 29 мая двух женщин-полицейских и случайного прохожего за день до этого, 28 мая, вышел из тюрьмы на 36 часов в рамках подготовительного отпуска перед окончательным освобождением, сообщает "Новое время".

Жертвами стрельбы стали 45-летняя Сорайя Белькасеми и 54-летняя Люсил Гарсия. Белькасеми была матерью 13-летних дочерей-близнецов, которые ранее потеряли отца, также полицейского. Третьей жертвой стал 22-летний учитель Сирил Вэнгрикен, который в момент стрельбы находился в расположенном рядом автомобиле.

Во время стрельбы Германа ликвидировали правоохранители.

Преступник в свое время уже получил и отбыл несколько тюремных сроков - он проходил в делах о наркотиках, жестоком ограблении, вандализме и поджоге в 2003 году.

Как отмечает министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон, Германа отпускали уже не в первый раз, поэтому никто не ожидал от него агрессии.

По словам министра юстиции Бельгии Коэна Генса, Герман уже получал 11 однодневных и 13 двухдневных увольнений из тюрьмы, и все было нормально.

Ямбон также подтвердил, что до нападения на полицейских Бенжамин Герман также убил своего знакомого – 30-летнего Микаэля Вилья. Убийство было совершено в соседнем городе Марш-ан-Фаменн, расположенном за полсотни километров от Льежа. Вилья был на учете у правоохранителей за преступления, связанные с наркотиками. Вилья был убит ударом в голову, позднее в машине Германа полицейские обнаружили орудие убийства - молоток, которым проломили голову Вилья.

Власти Бельгии утверждают, что есть "признаки" того, что нападение на полицейских было терактом. По словам Яна Ямбона, Герман вполне мог радикализоваться во время своего пребывания за решеткой.



Премьер-министр Бельгии Чарльз Мишель добавил, что Герман был упомянут косвенно в отчетах о радикализации, но не был в списке наблюдения за террористами.

Напомним, в бельгийском городе Льеж произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека, включая нападавшего.