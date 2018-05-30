Госсекретарь США Майк Помпео 30 мая провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Питером Сиярто в Вашингтоне чтобы обсудить сферы взаимного интереса и возможности для усиления сотрудничества двух стран.

"Секретарь подчеркнул важность поддержания активного гражданского общества. Секретарь заявил о необходимости помочь Украине перед лицом российской агрессии, в том числе о важности содействия и поддержки вступления Украины в НАТО и необходимости противостоять российскому преступному воздействию в Центральной Европе", - говорится в заявлении на сайте Госдепа США.

Сообщается, что стороны согласились, что Европа должна диверсифицировать источники энергии и обсудили увеличение инвестиций в Венгрию.

Секретарь и министр иностранных дел обязались заключить Соглашение о сотрудничестве в области обороны в ближайшие дни.

Ранее генсек НАТО прокомментировал языковой конфликт Украины и Венгрии.