Госсекретарь США призвал Венгрию помочь Украине [ Редактировать ]
Госсекретарь США Майк Помпео 30 мая провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Питером Сиярто в Вашингтоне чтобы обсудить сферы взаимного интереса и возможности для усиления сотрудничества двух стран.
"Секретарь подчеркнул важность поддержания активного гражданского общества. Секретарь заявил о необходимости помочь Украине перед лицом российской агрессии, в том числе о важности содействия и поддержки вступления Украины в НАТО и необходимости противостоять российскому преступному воздействию в Центральной Европе", - говорится в заявлении на сайте Госдепа США.
Сообщается, что стороны согласились, что Европа должна диверсифицировать источники энергии и обсудили увеличение инвестиций в Венгрию.
Секретарь и министр иностранных дел обязались заключить Соглашение о сотрудничестве в области обороны в ближайшие дни.
This morning, @SecPompeo welcomed #Hungary’s Foreign Minister Peter Szijjarto. @usembbudapest @hungaryinusa pic.twitter.com/K6xRAO9jSe— Department of State (@StateDept) 30 мая 2018 г.
Ранее генсек НАТО прокомментировал языковой конфликт Украины и Венгрии.
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