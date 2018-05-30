Новость сначала о гибели российского журналиста Аркадия Бабченко, а потом ошеломляющее заявление о том, что он жив, вызвали огромный резонанс в украинском, да и в мировом обществе тоже.

Многие средства массовой информации уже начали вспоминать величайшие свершения "покойного" журналиста, посвящать ему памятные статьи, в общем, общество оказалось не готово к такой дезинформации, а волну "скорби" остановить не так просто. Последствия инсценировки, без сомнения, отразятся и на печатных изданиях.

Социальная сеть Facebook также до сих пор "не может поверить" в то, что журналист жив: его аккаунт получил памятный статус, теперь в профиле отображается "Светлая память Аркадию Бабченко".

Аккаунт в памятном статусе существует для близких и родных погибшего, для того, чтобы сохранить связанные с ним воспоминания. Хозяин страницы может выбрать "хранителя", который при желании будет публиковать новые записи в хронику, отвечать на запросы в друзья, публиковать информацию и управлять аккаунтом человека после его гибели. В случае присвоения странице памятного статуса записи, фотографии и все, опубликованное умершим, не стирается, и доступно к просмотру для той аудитории, для которой и было выложено.

Видимо, круг лиц, которым открыт просмотр данных со страницы Аркадия, в частности, раздела "Информация", уже ограничен.

Если журналист захочет восстановить досуп к странице, сделать это будет непросто. Скорее всего, ему придется обратиться в поддержку.

Напомним, покушение на Бабченко: реакция соцсетей.