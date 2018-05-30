Дискуссия об Украине - в заголовках новостей. Мировые СМИ обсуждают сегодня итоги заседания Совета безопасности ООН, посвященного ситуации в нашей стране и громкие заявления, которые там прозвучали. О главных выводах - из штаб-квартиры организации - Дмитрий Анопченко.

С самого начала было понятно - разговор предстоит непростой. Ведь поднимут не только тему Донбасса и Крыма, но и причастности России к крушению рейса МН-17. Представитель Москвы в ответ тоже ведь явно не смолчит... Но ждали не только жаркой дискуссии, но и конкретики. Показать результат - важно для Польши, Которая сейчас председательствует в Совбезе и очень хотела бы продемонстрировать конкретные достижения, когда придет время передавать пост... Польский план - усилить вовлеченность ООН в урегулирование конфликта на Донбассе и в принципе - события в Украине.

Простой пример: когда в Госдепе назначили своего спец-представителя, Курта Волкера, появился конкретный человек, досконально знающий ситуацию на Донбассе, с которым можно связаться в случае обострения, для которого эта миссия - еще и вопрос персональной ответственности и персональной репутации... По аналогии - Варшава предлагает сейчас назначить спец-представителя ООН по Украине. Человека, который координировал бы все "украинские вопросы", и включился в подготовку миротворческой миссии для Донбасса.

В дипломатических кругах нам пояснили - мол, у Варшавы есть и свое видение по кандидатурам, но пока фамилии не называются. Пока важно решить вопрос принципиально. И тут придется "продавливать" решение через Совбез, где - как признался польский министр иностранных дел - помехой снова может стать позиция Москвы.

"Это решение должен утвердить совет безопасности, некоторые его члены обладают правом вето. Поэтому мы знаем, что определенные страны могут быть против. Но поскольку мы услышали от российского представителя, что его страна готова выполнять Минские договоренности, - то может быть логично вынести это предложение на голосование?", - заявил Яцек Чапутович, министр иностранных дел Польши.

Сопротивление России прогнозирует и Павел Климкин. Говорит, в этом зале никто уже и не ждет от Москвы конструктива, но международное давление в итоге даст свои результаты

"Россия - в абсолютном одиночестве, произнося все эти привычные месседжи. Как и в случае, когда мы голосовали за создание международного трибунала по сбитому малазийскому "Боингу" российским "Буком". И практически все говорили сегодня об ответственности России", - заявил Павел Климкин, министр иностранных дел Украины.

Тема сбитого лайнера действительно возникла на Совбезе - заявления тех же голландцев были очень жесткими и однозначными в том - кого они считают виновником трагедии.

Формального решения по итогам заседания Совбеза не принимали. Но для Польши и Украины, которые действовали здесь совместно, было важнее другое. Подтолкнуть мир к тому, чтобы еще раз откровенно высказаться, четко сформулировав свою позицию по Донбассу, Крыму, гибели МН-17... и это само по себе - инструмент давления. Принуждение к уступкам и переговорам.

Но планы еще более амбициозные. В кулуарах много разговоров, что, дескать, пора Восточной Европе получить и своего генсека организации. Ведь тут есть традиция, когда глава ООН по очереди представляет разные регионы. И Польша уже публично озвучила это предложение.