Кальций нужен всем - детям для нормального роста и развития организма, а взрослым для поддержания здоровья и силы костей и мышц. Кальций имеет и другие льготы: он улучшает сердечное здоровье, предотвращает рак и диабет. Вот полезные продукты, содержащие больше всего кальция:

1. Лосось

Рыба - чрезвычайно питательная пища, богатая омега-3 кислотами и витамином E. Лосось - разновидность рыбы со значительным содержанием кальция. В 170 г лососевых рыб есть около 350 мг кальция, что удовлетворяет суточную потребность.

2. Семена чиа

В последнее время семена чиа стали чрезвычайно популярным суперпродуктом благодаря массе полезных для здоровья свойств. Добавляя семена чиа в салаты и блюда, можно сделать их чрезвычайно питательными. В 100 граммах семян есть около 631 мг кальция - это очень много! Кроме того, семена чиа помогут сбросить вес, улучшая обмен веществ.



3. Миндаль

Как известно, орехи - полезный и питательный продукт. Все должны есть грецкие орехи, фундук, кешью и миндаль. Последний держит первенство по количеству в составе кальция, что особенно важно для веганов, предпочитающих миндальное молоко обычному коровьему: оно менее жирное, но одинаково питательное.



4. Шпинат

Шпинат можно с уверенностью назвать королем зелени из-за того, насколько он полезен для здоровья. Шпинат также богат кальцием: в одной чашке содержится 394 мг. Важными преимуществами шпината являются и повышение энергии, улучшение работы пищеварительной системы и повышение метаболизма.

5. Апельсиновый сок

Органический и не содержащий сахара апельсиновый сок - отличный продукт, который особенно хорош по утрам. Он богат не только витамином С, но и кальцием: один стакан может содержать 350 мг кальция. Одно из главных преимуществ этого сока для здоровья заключается в избавлении от жировых отложений из-за улучшения метаболизма.

Напомним, переизбыток воды опасен для организма.