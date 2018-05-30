За какие заслуги чиновники "Нафтогаза" начислили себе баснословные премии? [ Редактировать ]
46 миллионов долларов премии решили выплатить себе чиновники "Нафтогаза". Деньги разделят между руководством и еще несколькими сотрудниками. Все они якобы помогли выиграть судебный спор с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
Что думают о таком вознаграждении эксперты отрасли - выясняли наши корреспонденты.
"Нафтогаз" после полудня уже официально подтвердил ранее просочившуюся информацию о выплате премии. Наблюдательный совет решил выплатить 1 процент от выигранной суммы в 46 млрд долл. по претензии к контракту с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. А это 46 миллионов долларов - то есть более миллиарда гривен. Деньги должен получить 41 сотрудник компании. Интернет сообщество буквально взорвалось от этой новости - ведь в стране идет война. Эксперты считают выплату таких бонусов в настоящий момент невозможным.
"На фоні економічної кризи з якої країна не може вийти, виплата таких премій за уявні досягнення є неетичною, є плювком в обличчя тим нашим хлопцям, які не лише виконують свої обов'язки але й жертвують своїм життям на сході України", - заявил Геннадий Рябцев, директор специальных программ НТЦ "Психея".
В то время как премьер-министр Владимир Гройсман заявил о недопустимости сейчас повышать цены на газ для населения - неизвестно откуда брать деньги на выплаты чиновникам "Нафтегаза". Ведь ни одной копейки после выигрыша спора в Украину еще не поступило.
"Я думаю что господин Гройсман не будет как минимум подписывать финплан "Нафтогаза", что уже не сделал в марте этого года - и очевидно будет препятствовать такого рода решениям, что будет справедливо и разумно с точки зрения общественных интересов", - убежден Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.
Судебный спор в конце февраля выиграла для "Нафтогаза" норвежская юридическая компания. Это обошлось в 25 миллионов евро, что дает право экспертам усомниться в прямом участии чиновников "Нафтогаза" в разбирательстве с "Газпромом". Само решение сейчас оспорено российской компанией и направлено на апелляцию. Тем временем по информации СМИ выплаты премий в украинском газовом монополисте уже готовятся.
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Руководство "Нафтогаза" выписало себе миллионные премии за победу над "Газпромом"
А вот как расходуются выигранные страной деньги? Причем те, что еще даже не поступили на счет. Правление "Нафтогаза" получит еще одну премию за победу в суде над "Газпромом". Размер бонусов - 1% от общей суммы. То есть - 45 с половиной миллионов долларов.
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