Украине нужно возрождать промышленность и заботиться о подготовке специалистов. Об этом заявил лидер "Оппозиционного блока".

Сегодня Юрий Бойко встретился с работниками предприятия "Механик" - в Каменец-Подольском. О чем говорил с сотрудниками завода и что их волнует? Все подробности у наших журналистов.

Небольшое предприятие "Механик" - на окраине Каменец-Подольского. Это - уникальный в своем роде цех по производству деревообрабатывающих инструментов. Здесь также выпускают запчасти для авиации и оборонительного вооружения. Работают - профессионалы.

"Щоб виховати нормального інструментальника - щоб він став професіоналом своєї справи, - він повинен любити свою справу і на це треба потратити біля 10 років. Зрозумійте, це не поїхав у Польщу, не сів за баранку", - говорит Ярослав Крочак, владелец ЧП-КП "Механик".

Но уже через год-второй работать здесь будет некому, говорят на предприятии. Не хватает квалифицированных кадров. В основном, производством занимаются люди преклонного возраста, молодежи нет. Как быть дальше? И не исчезнет ли предприятие в ближайшее время? Своими проблемами сотрудники поделились с лидером "Оппозиционного блока" - Юрием Бойко.

"Работающие пенсионеры! Можно поднять руки, кто на пенсии и работает? - 80%. Только на них и держится все, Юрий Анатольевич. - Молодежь, если раньше приходило 10 молодых людей, оставалось трое, потом один, а сейчас - вообще никто не приходит".

Более того, предприятию не хватает рынков сбыта. Рассказывают: раньше товар экспортировали, в основном, в Россию. Сейчас заказов - меньше.

"Назовите ваше видение рынков для Украины, лично вами - какие рынки сбыта? - Мир не придумал других рецептов для поддержки собственного бизнеса, как: первое, снижение налогов для производителя; снижение тарифов. Создание государственных программ целевых и выделение драйверов или локомотивов экономики. И, естественно, защита собственного рынка", - говорит Юрий Бойко, лидер "Оппозиционного блока".

Не стесняясь, люди - один за другим, - задавали волнующие каждого вопросы: повышение цен на продукты, заоблачные коммунальные тарифы. Избирательное законодательство. Говорили и о ситуации на Донбассе. Юрий Бойко - делится планами.

"Мы настоим, чтобы были введены немедленно миротворцы на линию разграничения. Дальше мы идем по Минским соглашениям - принимаем Закон об особом статусе на 3 года для восстановления инфраструктуры, отводится вооружение. Закон об амнистии для тех, кто не убивал, а просто оказался на этой территории. И дальше проведение выборов для того, чтобы избрать власть, которая уже будет легитимна", - говорит Юрий Бойко, лидер "Оппозиционного блока".

В Каменец-Подольском Юрий Бойко также посетил кафедральный собор Александра Невского. И вместе с прихожанами помолился о мире и процветании Украины.