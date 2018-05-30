Бостон, Лондон, а теперь и Киев - в столице Украины прошел третий международный саммит о дезинформации "МисИнфоКон".

Организаторы мероприятия - журналистская организация "Хак-Хакерс" и совет международных научных исследований и обменов. Участники конференции обсуждали проблему искаженных новостей, в частности в Восточной Европе, и пытались найти решение. По словам организаторов, дезинформация мешает людям понимать окружающий мир и угрожает демократическим процессам во всех странах.

"Есть несколько важных аспектов. Первый - это журналисты, которые производят качественный контент. Второй - граждане, которые должны быть вооружены навыками правильной интерпретации этого контента. И конечно-же, люди должны иметь свободу выражения. Таким образом, эта конференция объединила людей из разных сфер, и они обсудждали эти проблемы", - говорит Алекс Коул, директор по связям в Совете по международным исследованиям и обменам.

"Вопрос о дезинформации или "фэйковых" новостях, как это называют некоторые люди, - это то, что распространено во всем мире. Я думаю, что ваша страна, Украина, к сожалению, может быть более подвержена риску, из-за того, что выборы уже в следующем году.

Я настоятельно рекомендую создать независимое, пользовательское сообщество, которое будет активно участвовать в обсуждении новостей, это очень важно. Не только потому, что это создаст некое напряжение для человека, который увидит эту новость на Facebook. И он подумает, что, возможно, стоит дважды проверить, потому что эта новость помечена пользователями. Но это также создаст общую атмосферу - все будут активно участвовать в защите демократического процесса. Это не будет некая проверка фактов людьми, сидящими в Индии, которых нанял Facebook, которые проверяют по 1000 страниц в день и решают, что вы можете читать и писать, а что нет - это совершенно неправильно.

Это будет сообщество страны, которое ее защитит. Все украинцы будут защищать украинскую демократию, участвуя в выборах и определяя, с чем они не согласны", - подчеркнул Ден Шефет, адвокат.